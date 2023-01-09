Несподівано помер режисер «Таврійських ігор» Максим Арделян

Раптово пішов із життя відомий український режисер, заслужений митець України Максим Арделян, який працював над проектами «Таврійські ігри», «Золота Жар-птиця», М1 Music Awards та іншими знаковими заходами шоу-бізнесу. Майстра не стало в ніч на 8 січня. Він відійшов уві сні. Максиму було лише 42 роки. Трагічну новину повідомила дружина режисера Наталя Богданова у соцмережах.

«Піти на Різдво уві сні — це особлива благодать і Божа любов. Продовжуємо його любити і пам'ятати, а поки що маємо просто відпустити», — написала Богданова.

Раптова смерть колеги шокувала шоу-бізнес. Потап у своєму дописі в Інтстаграм зазначив, що не може повірити в те, що Макса вже нема.

«Максе… Я так люблю тебе… Куди ж ти? Як ми без тебе… Відпочивай зі світом, мій братику, ти геніальна людина… Не вірю…», — написав Потап.

Співачка Світлана Тарабарова закликала усіх цінувати кожну мить життя та берегти близьких. Вона поділилася чуттєвими спогадами про режисера.

«Як же боляче… Завжди світлий, добрий, щирий і завжди з теплими словами та обіймами… Максе Арделяне, ти наше світло назавжди», — написала артистка.

«Це була жахлива ніч. Хочеться, щоби все виявилося сном. Пішов Макс Арделян. Неймовірно сильна та талановита людина. З яким ми пропрацювали сотні концертів та зйомок. Людина, яка навчала та надихала багатьох відомих людей. Макс був, хоча важко говорити „був“, він залишиться для всіх, хто його знає, яскравим, запальним та другом, з яким нічого не страшно», — написав телеведучий Нікіта Добринін.

А засновик «Таврійських ігор» Микола Баграєв, який пропрацював з Ардаляном понад 15 років, назвав його величезним оптимістом, душею компанії, мотором будь-якого свята.

«Він переживав усі ці стреси, які, безумовно, залишали сліди на його здоров'і. Спочатку ковід, потім війна посилили його переживання, оскільки бути поза справою він не звик», — написав Баграєв.

Максима Арделяна поховають в селі Білогородка Київської області. Церемонія відбудеться 11 січня. Дружина режисера просить не приносити нічого штучного, лише живі квіти. Також 11 січня в Києві відбудеться вечір пам'яті Арделяна.

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