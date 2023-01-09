«Забрати паспорт»: Павло Зібров про зрадницю Повалій

Народний артист України, співак та композитор Павло Зібров, який переспівав свій хіт «Мертві орки не гудуть», в інтерв’ю проєкту «Як ти?» Григорія Решетніка відверто розповів про життя своєї родини у реаліях війни. Однією з тем бесіди стала колишня дружба зі співачкою українського походження, яка зрадила рідну країну, та залишилась на боці росії — Таїсією Повалій.

Співак зізнався, що раніше підтримував зв’язок з Повалій та її чоловіком і продюсером Ліхутою.

— Дружили 28 років, — сказав Павло Миколайович. - Але після 2014-го стосунки пішли вниз. Ми зрозуміли, що вони там сидять, на всіх концертах працюють. Риторика не дуже гарна про Україну. А 9 травня… Концерт з «Кремльовки» — в погонах всі генерали, полковники, і Тая виходить співати пісню «Рідна мати моя». У мене сльози на очах і ком в горлі. Думаю: «Що ж ти робиш?». Ну, сказала б уже, що пальчик зламався чи з горлом щось. Збреши, але не роби цього. Це ж дивиться увесь світ. Після цього, де тільки була така можливість, я почав писати й Ліхуті, і Таї Повалій. Мені ніхто не відповідав, але де тільки міг, я їх «мочив». Проте я втомився і більше не хочу називати їхні прізвища.

І хоча співак давно викреслив зі свого життя колег-зрадників, досі шкодує про єдине: «Російським артистам — Лепсу, Кіркорову, Баскову — відмінили концерти по всьому світу. Вони нарешті сидять у себе в облозі. А у Повалій залишився паспорт України, яку вона ненавидить. Їздять собі у Відень, та куди завгодно! Їх пропускають, дають квитки. І одразу стають „українцями“, „патріотами“… Ось за це мені шкода. Якби у них ще паспорти забрати, щоб нічого їм не нагадувало про Україну, яка їм дала все».

Раніше переможець шоу «МастерШеф. Битва сезонів» в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розказав про трагедію у своїй родині.

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