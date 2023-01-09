Українські військові намагаються збільшити ефективність безпілотників, про це повідомляє видання The New York Times. Вони хочуть зібрати маленьку, практично невагому гранату, яку можна буде прикріпити до дрона та з її допомогою знищувати 40-тонні російські танки.

«Війна — це економіка. Це гроші, — розповів іноземним журналістам український воїн з позивним „Граф“. — І якщо у вас є безпілотник за 3000 доларів і граната за 200 доларів, і ви знищуєте танк, який коштує 3 мільйони доларів, це дуже цікаво».

Відколи росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну майже рік тому, технологічні досягнення на полі бою в основному зосереджувалися на більш широкому використанні обома країнами невеликих дистанційно керованих безпілотників. Їх значення зростає майже в кожному аспекті війни — в тому числі в розвідці, корегуванні артилерійського вогню і так званих атаках камікадзе. Зараз «Граф» і його команда, які стали експертами у знищенні російських військ за допомогою боєприпасів, скинутих з повітря, намагаються підняти ефективність безпілотників на новий рівень: використовувати їх для доставки того, що вони вважають ідеальною гранатою. Завдання полягає у створенні такої гранати.

Вона, за словами «Графа», має важити близько 0,5 кілограма — це максимальна вага, яку може нести безпілотник DJI Mavic 3, не порушуючи при цьому його польоту. Щоб наблизити гранату до бажаної ваги, його команда за допомогою 3D-принтера намагається виготовити легкий корпус, який зможе вмістити вибухівку, необхідну для пробиття броні танка. Копітка робота передбачає експерименти з гранатами різної конструкції, затиснутими в лещатах у робочій кімнаті, і роботу з вибуховими механізмами для їх точного налаштування. Граната має бути здатна пробити корпус бронетранспортера або танка. Наразі їхньою найкращою гранатою є DM51, що постачається Німеччиною, вибухівка, яка з прикріпленими стабілізуючими ребрами важить близько до встановленого ними порогового значення.

Попри ризики, «Граф» і його команда продовжують працювати у своїй майстерні, яка наповнена різними видами вибухівки, дедалі більше наближаючись до створення невловимої протитанкової гранати. Наразі у них є боєприпас, який, за їхніми словами, може пробити російську броню, але він приблизно на пів кілограма важчий, ніж потрібно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Україна вже зуміла створити мережу безпілотників, винищувачів і озброєнь, пов'язаних супутниковим зв'язком і власним програмним забезпеченням, що забезпечує українським військовим високий рівень розвідки, координації і точності.

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