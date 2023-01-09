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Україна розробляє «ідеальну гранату» для знищення російських танків — ЗМІ

20:00 11 січня 2023
дрон

Українські військові намагаються збільшити ефективність безпілотників, про це повідомляє видання The New York Times. Вони хочуть зібрати маленьку, практично невагому гранату, яку можна буде прикріпити до дрона та з її допомогою знищувати 40-тонні російські танки.

«Війна — це економіка. Це гроші, — розповів іноземним журналістам український воїн з позивним „Граф“. — І якщо у вас є безпілотник за 3000 доларів і граната за 200 доларів, і ви знищуєте танк, який коштує 3 мільйони доларів, це дуже цікаво».

Відколи росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну майже рік тому, технологічні досягнення на полі бою в основному зосереджувалися на більш широкому використанні обома країнами невеликих дистанційно керованих безпілотників. Їх значення зростає майже в кожному аспекті війни — в тому числі в розвідці, корегуванні артилерійського вогню і так званих атаках камікадзе. Зараз «Граф» і його команда, які стали експертами у знищенні російських військ за допомогою боєприпасів, скинутих з повітря, намагаються підняти ефективність безпілотників на новий рівень: використовувати їх для доставки того, що вони вважають ідеальною гранатою. Завдання полягає у створенні такої гранати.

Вона, за словами «Графа», має важити близько 0,5 кілограма — це максимальна вага, яку може нести безпілотник DJI Mavic 3, не порушуючи при цьому його польоту. Щоб наблизити гранату до бажаної ваги, його команда за допомогою 3D-принтера намагається виготовити легкий корпус, який зможе вмістити вибухівку, необхідну для пробиття броні танка. Копітка робота передбачає експерименти з гранатами різної конструкції, затиснутими в лещатах у робочій кімнаті, і роботу з вибуховими механізмами для їх точного налаштування. Граната має бути здатна пробити корпус бронетранспортера або танка. Наразі їхньою найкращою гранатою є DM51, що постачається Німеччиною, вибухівка, яка з прикріпленими стабілізуючими ребрами важить близько до встановленого ними порогового значення.

Попри ризики, «Граф» і його команда продовжують працювати у своїй майстерні, яка наповнена різними видами вибухівки, дедалі більше наближаючись до створення невловимої протитанкової гранати. Наразі у них є боєприпас, який, за їхніми словами, може пробити російську броню, але він приблизно на пів кілограма важчий, ніж потрібно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Україна вже зуміла створити мережу безпілотників, винищувачів і озброєнь, пов'язаних супутниковим зв'язком і власним програмним забезпеченням, що забезпечує українським військовим високий рівень розвідки, координації і точності.

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