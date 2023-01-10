В Україні подешевшав газ: що відомо

Міністерство економіки вирахувало фактичну ціну реалізації газу в Україні за грудень 2022 року — вона становила 26199,24 гривень за тисячу. кубометрів без ПДВ, що на 9,2% менше, ніж у листопаді.

Згідно з оприлюдненими даними, цей показник враховує реалізацію газу природного, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року (за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр).

Відзначимо, що ціна реалізації газу населенню є нижчою і у різних постачальників вартість енергоносія для побутових споживачів в січні 2023 року коливається від 7700 до 9990 грн. за тисячу кубометрів.

Також слід нагадати, що у грудні у «Нафтогазі» не виключали, що через удари російських загарбників по об'єктах критичної інфраструктури України, а також недостатню кількість газу в підземних сховищах нам доведеться докуповувати газ за кордоном, аби пройти поточний опалювальний сезон.

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