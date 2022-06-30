Ціна на бензин та на дизель знизиться: у Кабміні зробили прогноз про терміни стабілізації на ринку палива

Ситуація з пальним у країні поступово вирівнюється, але повністю вона прийде у норму лише після збільшення імпорту палива з-за кордону.

Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає 24 канал .

За її словами, у західних областях автозаправки вже мають достатню кількість пального, але є проблеми у східних регіонах України.

«На заході ми фіксуємо, що майже відсутні черги та ринок повністю насичений. Залишається ще проблематика зі східними областями і ми над цим працюємо, цього можна досягти лише за рахунок ще більшого обсягу імпорту», — сказала Свириденко.

Вона також пояснила, що насичення ринку достатньою кількістю палива також вплине на вартість. Після зникнення дефіциту очікується зменшення цін на АЗС.

Ми відпустили ціноутворення, ми прибрали адміністративний бар'єр. Зараз ціна регулюється попитом і пропозицією. Ми бачимо, що по газу на 2 гривні знизилася ціна. Якщо й далі відбуватиметься таке насичення ринку, таким темпом, як за останні три місяці, то ми очікуємо, що ціну буде знижено і на дизель, і на бензин", — наголосила міністр.

Свириденко додала, що країна зараз повністю залежить від імпортованого ресурсу, оскільки було знищено Кременчуцький НПЗ. Тому в Кабміні розробили пріоритетність у забезпеченні пальним. Спочатку його надають військовим, комунальникам, на потреби посівної та збиральної компаній, а лише тоді насичують паливом АЗС.

Також міністр також підтвердила, що частина заправок у країні не працює через дефіцит. Однак вони зможуть відкритись, коли запас палива буде на достатньому рівні.

«Тут важливий момент, для операторів АЗС дуже важливий такий фактор, як кількість днів запасу. У нас у критичні моменти кількість днів запасу була 2−3 дні. Зараз це 6−7 днів, у довоєнний період це було 14 днів. Коли в операторів АЗС будуть запаси на достатньому рівні — ми зможемо констатувати, що черги на АЗС зникнуть» , — заявила Свириденко.

Нагадаємо, раніше експерт паливного ринку Сергій Куюн спрогнозував, що дефіцит палива українці відчуватимуть щонайменше до вересня, тобто до кінця сезону високого споживання ПММ.

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