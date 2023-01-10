Багатодітна родина з Чернігівщини, чий будинок знищили росіяни, отримала нове житло

У лютому 2022 року родина Коваленків втратила свій дім на Чернігівщині, коли ворожа колона заїхала на їхню вулицю. Російський танк влучив снарядом у будинок. 8 неповнолітніх дітей та двоє батьків за мить опинилися без даху над головою.

24 грудня 2022 року соціальний стартап Tera Monada передав ключі від нового модульного будинку родині Коваленків, на який кошти у сумі 25 тисяч доларів залучила компанія Virtuozzo та ГО Rotary Club Kyiv Capital. Відкриття будинку стало початком співпраці для забезпечення ще 2-х родин безкоштовним житлом.

Завдяки спільній ініціативі родина отримала 5-модульний будинок, підключений до усіх комунікацій, умебльований та з необхідною побутовою технікою. Гарантійний термін будинку становить 10 років безперервного користування та розрахований на проживання за будь-якої пори року. Будинок розміщено на ділянці родини у селі Крупичполе Чернігівської області.

Представники місцевої влади забезпечили виконання підготовчих робіт для встановлення у триденний термін будинку, підключення до всіх комунікацій, забезпечили постачання спецтехніки для облаштування будинку.

Організація GEM Ukraine надала текстиль для родини та іграшки для дітей.

Раніше повідомляли про те, що герой першого сезону шоу «Холостяк» Макс Чмерковський разом із рідними організував волонтерський штаб та зібрав кошти на купівлю 40 модульних будиночків для українців, які залишились без житла внаслідок російської агресії.

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