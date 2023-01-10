«Зливав» ворогу місця розташування ППО і наводив ворожі ракети: у Дніпрі затримали ворожого агента

Під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України викрили ще одного ворожого поплічника, яким працював «під прикриттям» експедитора місцевої фармацевтичної компанії, займаючись постачанням лікарських препаратів.

Насправді ж під час відряджень він, як агент головного управління генерального штабу зс рф (більше відомого як ГРУ), збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ — намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ. Отримані відомості передавалися окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом, повідомили у спецслужбі.

Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

Встановлено і факти звітування ворожого агента співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по вказаних об’єктах, зокрема і по Придніпровській ТЕС.

Агента було затримано на спробі збору чергової порції розвідувальної інформації про українські об’єкти.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»), а суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у грудні в Києві винесли вирок зраднику з Криму, який зливав рашистам дані про розташування підприємств та шпиталів в столиці України.

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