Страхові виплати в Україні виплачуватимуть по-новому: що змінилося

Після реорганізації Фонду соцстраху питаннями призначення страхових виплат внаслідок нещасних випадків на виробництві займатимуться органи Пенсійного фонду України.



Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.



«Для вирішення питань призначення, перерахування та проведення страхових виплат щодо відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, або особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, з 1 січня необхідно звертатися до органів Пенсійного. фонду України», — йдеться у повідомленні.



Органи ПФУ будуть призначати і виплачувати страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання: допомога по тимчасовій непрацездатності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності, щомісячні страхові виплати в разі втрати професійної працездатності), виплати в разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу, а також щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

Також до компетенції ПФУ тепер належать страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого — одноразова допомога сім'ї (40 розмірів мінімальної заробітної плати); одноразова виплата кожній особі, яка перебувала на її утриманні (вісім розмірів мінімальної заробітної плати); щомісячні страхові виплати, що визначаються з середньомісячної заробітної плати потерпілого.

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