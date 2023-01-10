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Погода

Чекайте на повітря з Атлантики: синоптикиня розповіла, коли в Україну повернеться тепло

14:34 10 січня 2023
зима

Холод та мороз поступово змінюються дощами та потеплінням. У середу, 11 січня, в Україні буде «строката» погода, пише синоптикиня Наталя Діденко.

За її прогнозом, у західних областях тепла погода утримається, очікується 0…+5 градусів. У східних областях, навпаки, вдень −4…−9 градусів. На півночі та в центрі протягом дня −1…−5 градусів.
У південній частині +1…+4 градуси, у Криму +4…+8, у Запоріжжі 0…-2 градуси.

Вітер південно-східного та південного напрямів, поривчастий, сильний.

Вночі та вранці 11 січня дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у західних областях, сніг переважно на півночі України.

У Києві найближчої ночі сніг, вдень у столиці без опадів. Вітер південно-східного спрямування, сильний. Вдень температура повітря -4 градуси, вночі −6…−8 градусів.

Вже з п'ятниці, в Україну прийде атлантичне повітря з теплою погодою та «плюсовою» температурою повітря в усіх регіонах.

Нагадаємо, січень 2023 року розпочався в Україні аномально теплою погодою. Синоптики зафіксували перший температурний рекорд року.

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