39.36 / 39.99 41.24 / 42.19
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Реформа містобудування передбачає до 5 років ув’язнення за знищення архітектурної спадщини, — Шуляк

15:06 10 січня 2023
Шуляк

Верховна Рада готує до другого читання законопроєкт № 5877 про зміни до Кримінального та Адміністративного кодексів України. Зміни стосуватимуться порушень у будівельній сфері. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на голову Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

«Це стосуватиметься болючих питань для кожного міста — незаконної забудови зелених зон, знищення пам’яток архітектури. Покарання передбачені дуже суворі: до 5 років позбавлення волі», — сказала вона.

Шуляк пояснила, що законопроєкт фактично є доповненням до базового документу реформи містобудування — законопроєкту № 5655, прийнятого парламентом 13 грудня 2022 року.

«Ми не могли включити ці положення до самого 5655, оскільки зміни до Кримінального кодексу обов’язково мають проводитися окремими законами», — розповіла нардепка.

Нагадаємо, згідно з законопроєктом № 5655, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва.

Зокрема, документ запроваджує механізм проти знищення історичної спадщини. Електронна система автоматично заблокує видачу дозволів на будівництво, якщо забудовник спробує демонтувати або пошкодити пам’ятку архітектури.

Раніше «ФАКТИ» написали про готовність країн G7 долучитися до моніторингу впровадження в Україні реформи містобудування.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вагнерівці

Геть кепські справи: «вагнерівці» по телефону змушують росіян їхати воювати

Наступ росіян відміняється: Анжела Перл розповіла, що чекає на Україну у найближчі місяці

Наступ росіян відміняється: Анжела Перл розповіла, що чекає на Україну у найближчі місяці

Гривні

У українців можуть «вилучити» частину пенсії: хто, на якій підставі та яку суму

Владислав Сіренко та Вікторія Ткачук

Непереможний український боксер-суперважковаговик закрутив роман із титулованою легкоатлеткою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту