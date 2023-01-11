Українці в Туреччині зможуть отримати посвідчення водія цієї країни без складання іспитів, — МВС

В європейських країнах влітку цього року встановили єдині правила щодо користування водійськими правами для українців, які знайшли прихисток на території ЄС. А віднині набула чинності міжурядова угода з Туреччиною про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Як повідомляють в Головному сервісному центрі МВС, громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само і громадяни Туреччини можуть обміняти свої документи в Україні. Ця угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Для обміну посвідчення водія громадяни України мають звертатись до місцевих управлінь населення Туреччини. Після повернення на постійне проживання в Україну турецьке посвідчення водія без складання іспитів можна буде обміняти на національне посвідчення українського зразка.

Для обміну національного посвідчення водія, виданого в Туреччині, громадянин Туреччини має звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України та подати такі документи:

посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН);

медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);

турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.

Також треба сплатити за адміністративну послугу — 26 грн та за бланк посвідчення водія — 243 грн.

Нагадаємо, що в Україні змінилися правила отримання прав водія. Тепер після навчання в автошколі спочатку сдається теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, і лише після цього майбутній водій освоює практичні навички водіння та вдруге складає іспит у МВС.

Фото Pixabay

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