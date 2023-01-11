«Командир полку та начальник штабу були відсутні»: в росії шукають винних у загибелі окупантів у Макіївці

Пройшло півтори тижні з моменту нанесення ЗСУ удару по ПТУ № 19 в окупованій Макіївці, внаслідок якого загинули сотні російських мобілізованих військовослужбовців. Проте росіяни до сих пір так і не призначили винних серед своїх. І не призначать. У цьому впевнений один з співробітників спецслужб рф, який виклав свій допис у телеграм-каналі.

«За інформацією моїх джерел, — пише анонім під ніком «Шпигун», — розгляд ситуації проводиться паралельно за трьома лініями:

1) За вказівкою начальника Генерального Штабу ЗС рф Герасимова;

2) По лінії ФСБ;

3) По лінії НМ днр.

Оскільки на десятий день винних так і не покарано, стає очевидним, що всі комісії, які займаються розслідуванням, визнають винними в тому, що трапилося, самих же загиблих військовослужбовців (версія з мобільними телефонами, озвучена раніше, все ще актуальна).

МО рф повідомило, що серед загиблих так само був заступник командира полку підполковник Олексій Бачурін. Мої джерела повідомляють, що загинув ще один офіцер — начальник речової служби полку старший лейтенант Андрій Шеховцов. Цілком імовірно, що саме ці два офіцери будуть визнані винними в тому, що трапилося. І винних знайшли, і з загиблих хабара не стягнуть".

Автор телеграм-каналу додає, що російське командування мало в своєму розпорядженні дані про місця ймовірного нанесення удару військовослужбовцями ЗСУ.

«Приміщення ПТУ № 19 також значилося в списку „потенційних цілей“. І за дуже дивним збігом командир полку полковник Роман Єнікеєв і начальник штабу полковник Володимир Кузькін були відсутні в місці дислокації підрозділу в момент нанесення ракетного удару».

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по військовій базі російських окупантів в окупованому Рубіжному на Луганщині, де командування рф розмістило мобілізованих.

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