За орден — плюс майже 500 гривень до пенсії: відзначені нагородами українці мають право на додаткову виплату

В Україні, де з 1 січня 2023 року встановлено щомісячні виплати військовослужбовцям, яким присвоєно звання Герой України, а також кавалерам орденів «Богдана Хмельницького» та «За мужність», право на доплати до пенсії мають і люди, нагороджені орденами України та колишнього СРСР.

Як пише видання «На пенсії», доплати за ордени передбачені Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

За словами незалежного консультанта Сергія Коробкіна, особи, нагороджені хоча б одним із орденів України чи колишнього СРСР, мають право на доплату до пенсії у розмірі 23% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних громадян (з 1 грудня — 481,39 гривні).

Згідно із зазначеним законом, пенсії за особливі заслуги призначаються територіальними органами Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що восени минулого року у Верховній Раді було зареєстровано проект закону, який пропонує запровадити спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.

Фото Pixabay

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