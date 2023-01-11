39.34 / 39.96 41.31 / 42.23
Київ: -6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

За орден — плюс майже 500 гривень до пенсії: відзначені нагородами українці мають право на додаткову виплату

13:58 11 січня 2023
Гривні

В Україні, де з 1 січня 2023 року встановлено щомісячні виплати військовослужбовцям, яким присвоєно звання Герой України, а також кавалерам орденів «Богдана Хмельницького» та «За мужність», право на доплати до пенсії мають і люди, нагороджені орденами України та колишнього СРСР.

Як пише видання «На пенсії», доплати за ордени передбачені Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

За словами незалежного консультанта Сергія Коробкіна, особи, нагороджені хоча б одним із орденів України чи колишнього СРСР, мають право на доплату до пенсії у розмірі 23% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних громадян (з 1 грудня — 481,39 гривні).

Згідно із зазначеним законом, пенсії за особливі заслуги призначаються територіальними органами Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що восени минулого року у Верховній Раді було зареєстровано проект закону, який пропонує запровадити спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.

Фото Pixabay

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Саша та Катя

«Такий, як Алекс, і даром не треба»: в мережі розкритикували Холостяка

вагнерівці

Геть кепські справи: «вагнерівці» по телефону змушують росіян їхати воювати

прапор

«Буданов ніколи не помиляється»: екстрасенс розповіла, коли Україна переможе у війні (відео)

Владислав Сіренко та Вікторія Ткачук

Непереможний український боксер-суперважковаговик закрутив роман із титулованою легкоатлеткою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту