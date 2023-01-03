Плюс 20 тисяч щомісяця: українцям-героям встановили додаткові виплати із січня-2023

Бійцям, із зарплатні яких тимчасово не вираховують військовий збір, з 1 січня 2023 року встановлені щомісячні доплати. Йдеться про військовслужбовців, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордену «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордену «За мужність».

Як повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, набув чинності відповідний закон. Розмір доплат залежить від того, якими нагородами були відзначені бійці.

Так, Герої України отримуватимуть щомісячні виплати у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року. На сьогодні це 20 100 гривень.

Лицарям ордену «Богдана Хмельницького» трьох ступенів призначені виплати у розмірі двох мінімальних заробітних плат — 13 400 гривень, а кавалерам ордену «За мужність» трьох ступенів — у розмірі однієї мінімальної заробітної плати: 6 700 гривень.

«Встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги у розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена „Золота Зірка“, кавалерів ордена „Богдана Хмельницького“ трьох ступенів та кавалерів ордена „За мужність“ трьох ступенів», — відзначила вона.

Раніше юрист розповів, на які виплати та пільги мають право члени родини загиблого військовослужбовця.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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