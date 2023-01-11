«Третьої світової не буде. Це не трилогія»: Зеленський виступив на врученні премії «Золотий глобус»

У вівторок, 10 січня, у Лос-Анджелесі відбулася 80-та церемонія вручення престижної премії «Золотий глобус». Її засновником є Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA). За своєю значимістю «Золотий глобус» поступається лише «Оскару».

Проте торік церемонія не проводилася, і спричинено це було не пандемією коронавірусу, а гучним скандалом, який вибухнув 2021 року. Тоді газета The Los Angeles Times опублікувала результати журналістського розслідування. Видання з'ясувало, що члени HFPA отримують необґрунтовано великі виплати, які впливають на рішення журі, кому присуджувати премії. У низці випадків «Золотий глобус» діставався фільмам та серіалам, бо керівництво кіностудій і телеканалів мали «особливі стосунки» з членами асоціації.

Крім того, газета зазначала, що серед членів HFPA протягом кількох десятиліть не було жодного темношкірого журналіста.

Звинувачення у расизмі та корупції змусили телеканал NBC відмовитися від трансляції церемонії у 2022 році. Том Круз на знак протесту повернув три «Золоті глобуси», які отримав за свою кар'єру. Скарлетт Йоганссон та Марк Руффало закликали колег бойкотувати церемонію. Внаслідок цього лауреатів премії просто оголосили без пишного вручення нагород.

HFPA знадобилося багато зусиль, щоб покращити репутацію. Асоціація змінила деякі принципи роботи. Склад журі «Золотого глобуса» було розширено. Членам HFPA заборонили приймати подарунки від кіностудій та телекомпаній. Однак цього року деякі кінозірки все ж таки вважали за краще проігнорувати церемонію.

Зокрема, Брендан Фрейзер, який номінувався як найкращий драматичний кіноактор за головну роль у фільмі «Кит», заявив, що на церемонію не прийде. Раніше він звинуватив колишнього голову HFPA Філіпа Берка у сексуальних домаганнях. Фрейзер стверджував, що 2003 року Берк його непристойно обмацував або, кажучи простою мовою, лапав. Асоціація встановила, що інцидент справді мав місце, проте назвала це «жартом, а не сексуальними домаганнями».

Натомість на червоній доріжці глядачі побачили Бреда Пітта, Марго Роббі, Ріанну, Селену Гомес та інших зірок.

Селена Гомес (фото NBC via Getty Images)

Церемонія все ж таки відбулася, і на ній надали слово президенту України Володимиру Зеленському. Його представив знаменитий американський актор та режисер Шон Пенн. Зеленський звернувся до учасників та глядачів ювілейної церемонії з відеозв'язку.

Він нагадав, що «Золотий глобус» почали вручати під час Другої світової війни — 1943 року. І це символічно, оскільки бій України проти російського агресора є «боротьбою за право нового покоління дізнаватися про війну лише з кіно». Зеленський подякував вільному демократичному світу за допомогу та підтримку. «Війна в Україні ще триває, але вже сьогодні ми знаємо точно, хто переможе… У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія», — сказав президент України.

Головними тріумфаторами «Золотого глобуса» у 2023 році стали Стівен Спілберг, Кейт Бланшетт, Колін Фаррелл та Остін Батлер.

Спілберг отримав приз як найкращий режисер за фільм «Фабельмани» (The Fabelmans). Стрічка також була визнана найкращою кінодрамою. Спілберг створив фільм про дорослішання людини та частково описав у ньому свою юність та молодість.

Спілберг отримав приз як найкращий режисер за фільм «Фабельмани» (фото nypost.com)

Кейт Бланшетт отримала «Золотий глобус» як найкраща драматична кіноактриса за роль у фільмі «Тар» (Tar), де вона зіграла вигаданого диригента Берлінського філармонічного оркестру. Кейт не була присутня на церемонії. Її представник пояснив це зйомками Бланшетт у Великій Британії.

Остін Батлер підкорив усіх виконанням ролі Елвіса Преслі у біографічному фільмі «Елвіс». Його назвали найкращим драматичним кіноактором.

Колін Фаррелл отримав «Золотий глобус» як найкращий комедійний кіноактор за головну роль у фільмі «Банші Інішеріна». Ця трагікомедія перемогла у номінації «Краща комедія чи мюзикл».

Найкращою комедійною кіноакторкою стала Мішель Єо, яка виконала головну жіночу роль у фільмі «Все скрізь і одразу».

Мішель Єо (фото Getty Images)

Найкращим кіноактором другого плану названо Ке Х'ю Кван за роль у фільмі «Все скрізь і відразу». Найкращою кіноакторкою другого плану стала Анджела Бассетт, яка зіграла у фільмі «Чорна пантера: Ваканда навіки».

Найкращим мультфільмом було визнано «Піноккіо» культового мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо. «Золотий глобус» у номінації «Кращий іноземний фільм» отримала драма «Аргентина, 1985».

Едді Мерфі став лауреатом престижної премії Сесіля Б. Де Мілля, яка вручається за визначні досягнення у кінематографі.

Едді Мерфі

Найкращою оригінальною піснею названа Naatu Naatu. Її написали для індійського фільму «RRR: Поруч реве революція», а відеокліп було знято 2021 року у Маріїнському палаці у Києві.

У телевізійних категоріях також пролунали гучні імена та назви. Найкращим драматичним телесеріалом визнано «Дім дракона» — приквел «Гри престолів».

Еван Пітерс названий найкращим актором мінісеріалу за роль серійного вбивці в «Монстр: Історія Джеффрі Дамера», який був знятий на основі реальних подій.

Кевін Костнер отримав «Золотий глобус» як найкращий актор драматичного серіалу з головну роль у «Йеллоустоуні».

Найкращим актором комедійного серіалу став Джеремі Аллен Уайт («Ведмідь»).

Аманда Сейфрід визнана найкращою актрисою мінісеріалу («Вибула»). Зендея здобула «Золотий глобус» як найкраща актриса в драматичному серіалі («Ейфорія»).

Найкращою комедійною телеакторкою стала Квінта Брунсон, зірка серіалу «Початкова школа «Ебботт».

Найкращим мінісеріалом визнано «Білий лотос» (другий сезон). «Початкова школа «Ебботт» стала найкращим комедійним серіалом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зірки фільму «Ромео і Джульєтта» 1968 року вимагають виплати їм 500 млн доларів компенсації за зйомки в оголеному вигляді.

Фото в заголовку: Офіс президента

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram