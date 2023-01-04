Без терміну давності: зірки фільму «Ромео та Джульєтта» 1968 року вимагають виплати їм 500 млн доларів компенсації за зйомки в оголеному вигляді

Верховний суд Санта-Моніки, штат Каліфорнія, ухвалив до розгляду незвичайний позов, що може стати неприємним прецедентом для багатьох голлівудських студій. Відповідачем виступає компанія Paramount Pictures. Позивачами є зірки культового фільму «Ромео і Джульєтта», який зняв у 1968 році знаменитий режисер Франко Дзефіреллі. Виконавці головних ролей Леонард Вайтінг та Олівія Гасі вимагають понад 500 мільйонів доларів за участь у сцені з оголенням.

У позові висуваються звинувачення у сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях та шахрайстві, сексуальній експлуатації молодих акторів та поширенні оголених зображень дітей-підлітків. Річ у тому, що на момент зйомок картини Вайтінгу було 16 років, а Гасі — 15 років.

Тепер 72-річний Леонард та 71-річна Олівія стверджують, що Дзефіреллі обдурив їх. Режисер спочатку сказав, що у сцені у спальні на них буде спідня білизна тілесного кольору. Однак безпосередньо перед зйомкою Франко наполіг на тому, щоб вони були повністю голі.

Він переконував їх, що ця сцена важлива, без неї фільм провалиться, а їхня кар'єра в кіно закінчиться. Режисер обіцяв, що камера буде розташована так, щоб не показувати наготу.

Вайтінг і Гасі в результаті поступилися тиском. Але їх знову обдурили. У кадр потрапили оголені груди Олівії та голі сідниці Леонарда.

У позові наголошується, що Вайтінг і Гасі десятиліттями мучилися від емоційних збитків та душевних страждань через те, як з ними повелися.

Почути версію Дзефіреллі вже не вийде — режисер помер у 2019 році.

Картина мала феноменальний успіх у всьому світі. «Ромео та Джульєтта» Дзефіреллі стала кінокласикою. Вона була номінована на чотири премії «Оскар» і отримала дві з них — за найкращу операторську роботу та найкращі костюми. Фільм досі показують студентам, які вивчають не лише кінематограф, а й творчість Шекспіра.

«Оголені зображення неповнолітніх є незаконними й не повинні демонструватися», — заявив журналістам адвокат акторів Соломон Грезен. «Це були маленькі, наївні діти 60-х, які не розуміли, що на них чекає. Несподівано вони стали відомі на такому рівні, якого навіть не очікували. До того ж зазнали насильства таким чином, що не знали, як з ним боротися», — наголосив адвокат.

Примітно, що раніше Олівія Гасі публічно боронила сцену в спальні. «Ніхто у моєму віці не робив цього раніше. Дзефіреллі зняв це зі смаком. Це було потрібно для фільму», — заявила актриса в інтерв'ю журналу Variety у 2018 році, яке було присвячене 50-річчю виходу картини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що багаторічний позов між Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд завершився. Сторони досягли досудової угоди.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram