«Чому в нас можна відкупитися за смерть двох безневинних людей?»: водія, який є фігурантом справи про загибель молодої пари, відпустили під заставу

Уже шостий місяць, як життя Іванни Гриців з Калуша із щасливих буднів, де було місце усмішкам та радості, перетворилось на постійні сльози, відчай та скорботу. Щодня вона переглядає світлини, на яких її 19-річна донька-красуня Марта ще жива й сповнена планів на майбутнє. Усе обірвалось вранці 7 серпня минулого року на дорозі між селами Шибалин та Комарівка Тернопільської області. Тоді зіткнулися два автомобілі — Mercedes-Benz та Skoda Octavia. В останній і їхала Марта зі своїм 23-річним хлопцем Василем. Удар був такої сили, що молода пара загинула миттєво. Водія іншої автівки, якого слідство обвинувачує у порушенні правил дорожнього руху, що й спричинило автотрощу, суд відпустив на волю під заставу у 208 тисяч гривень. Це, за словами рідних загиблої, стало для них справжнім шоком.

— Марта була гордістю нашої родини, чудово грала на скрипці, обожнювала фотографуватись. Любила робити жінок красивими. Влітку вона робила манікюр та педикюр людям, познайомилась із багатьма переселенками, багатьом робила процедуру безкоштовно, розуміючи їхній фінансовий стан. Донька ще навчалась на другому курсі у Косові на графічного дизайнера та дизайнера одягу, тому що вміла гарно малювати та шити. Із Василем вони знайомі з дитинства, три роки як були у парі, весілля не планували, хотіли стати на ноги, — розповідає «ФАКТАМ» мати загиблої Іванна Гриців. - Василь — дуже позитивний хлопець, слухняний, єдиний син у батьків. Від початку війни, коли були проблеми зі зв’язком та сполученням, часто він і мене підвозив. Водієм він був акуратним, ніколи не мав проблем через порушення ПДР.

Удар був такої сили, що молода пара загинула миттєво

— Що вам відомо про аварію, яка забрала життя пари?

— Дочка обожнювала гостювати у селі Вербівка, там гарна природа, донечка любила ходити на річку. Але напередодні Марта заявила, що не приїде, бо планують відвідати тата Василя у лікарні. Йому відрізали пальці на нозі, він у важкому стані, і хлопець сильно за нього переживав. Друзі Василя навіть кошти зібрали, аби передати йому. Донька хотіла підтримати у цей важкий час коханого, звісно, я відпустила її, навіть не передчуваючи, що може статись таке горе. 7 серпня вранці я ще пішла до храму, тоді повернулась, вдома були чоловік та старший син. Раптом зателефонували з роботи Мартусі, й повідомили, що сталось непоправне… З'ясувалось, що близько 10:00 на автошляху М-30 між селами Шибалин та Комарівка Бережанської територіальної громади водій на Mercedes-Benz GLE 350, який летів 170 кілометрів в годину, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з автомобілем Škoda Octavia, де їхали Марта та Вася. Їхню машину відкинуло вбік, і вони загинули. Я бачила відео з камери, де чітко видно, якою смугою рухався той водій, як Василь вже був на узбіччі, намагаючись уникнути удару, проте не вдалось. Дорога у тому місці нормальна, широка, я взагалі не розумію, як таке могло статись…

Василь виїхав на узбіччя, намагаючись уникнути удару, проте не вдалося...

— У крові водія був алкоголь? Що вам про нього відомо?

— Як нам повідомили, — ні, алкоголю не було. Але сама манера їзди по зустрічній смузі — це взагалі нонсенс! Після скоєного кермувальник навіть не підходив до дітей, не цікавився їхнім станом. Вже коли готувались до прощання, то у похоронному бюро, де я саме перебувала, мені повідомили, що зі мною хоче поговорити «крутий бізнесмен» та «багатий єврей». Я відповіла, що з такою людиною не хочу мати справи. Потім він ще розшукував мене через моїх друзів. Такий рівень виховання вже про все говорить… Там просто керують гроші, бо якби винуватець хотів би, то особисто мені написав чи подзвонив.

Марта Гриців

За протоколами допиту, наявними в матеріалах справи, підозрюваний Віталій К., уроджинець селища Стара Синява, що на Хмельниччині, з 21.09.2022 року значиться як особа, яка «тимчасово не працює», без вказування роду своїх занять та обставин, за яких у нього з’явився в розпорядженні автомобіль марки «Мерседес-Бенц GLE 350D». Вже потім я дізналась, що в нього крутий бізнес, він керував компанією у Києві та паралельно працював у фірмі у Старокостянтинові Хмельницької області, яка об'єднувала цукрові заводи, землі. Коли наш адвокат поїхав туди, там відмовились із ним спілкуватись, заперечували, що підозрюваний там працює. Машину, на якій їхав у день аварії, водій взяв у позику на один рік. Тобто вона належить фірмі.

— Восени суд ухвалив рішення щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 208 тисяч грн. Знаю, що для вас це стало шоком. Розкажіть, як таке могло статись?

— Зазначу, що адвокатом водія є людина, яка раніше очолювала обласний слідчий відділ у Тернопільській області. Тому тут є питання: чи може така людина займатись цією справою? Адже тут відстежується певний інтерес. По суті, він працює зі своїми колишніми підлеглими.

Марта з мамою

На судах я бачу, що відбувається чергова спроба звинуватити тих, хто уже ніколи нічого не скаже. Досудове слідство Тернополя вжило заходів щодо документування обставин ДТП, повідомивши підозру водію за ч. 3 ст. 286 КК України про порушення ним п.п.10.4 та 11.3 Правил дорожнього руху України. Разом з тим за матеріалами кримінального провадження слідчим не в повній мірі забезпечено виконання статті 91 КПК України щодо обставин, які підлягають документуванню в кримінальному провадженні, в частині п. 4) ч. 1…"щодо обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого, характеризують особу підозрюваного, та п. 7 даної статті щодо обставин, що є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Чи варто довіряти таким горе-слідчим, коли невинна загибель молодих людей є підставою чинити саме так?! Підозрюваний досі не визнає своєї вини у вчиненні вказаного злочину, дає суперечливі та невідповідні матеріалам справи покази щодо своєї версії ДТП. Мовляв, визнає вину лише тоді, якщо суд її доведе. Хіба два невинних янголятка коштують 208 тисяч гривень? Ця людина повинна сидіти за ґратами до оголошення вироку, а не їздити на «реабілітацію», на відпочинок в Одесу під час слідства. У цей непростий для нас всіх період ми боремося за процвітання та існування нашої України, а корупція це гальмує. Хіба ми не хочемо це викорінити? Чому в нас можна відкупитися за смерть двох безневинних людей?

Марта із Василем були знайомі з дитинства

Прокурорка Наталія Дем'як зверталась до Тернопільськього апеляційного суду, аби чоловіка взяли під варту на 60 діб без права на заставу.

«Ризиком, який свідчить про потребу застосування взяття під варту є те, що К. може впливати на травмованих та свідків у вказаному кримінальному провадженні. Свідки свої показання суду на даний час ще не дали. Окрім того, травмовані пасажири автомобіля, яким керував водій, також на даний час не надали своїх свідчень органу досудового розслідування», — розповідала Наталія Дем'як «Суспільному».

Проте колегія суддів залишила рішення у силі. Підозрюваний сплатив кошти і на час слідства живе у Тернополі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Харкові загинув водій, який намагався втекти від поліції.

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