«Домкрат змістився»: український водій загинув під час ремонту рейсового автобуса у Польщі

Трагедія сталася в Мощанці (Люблінське воєводство). Як повідомляють у пресслужбі поліції, водія під час ремонту колеса рейсового автобуса придавило транспортним засобом.

«На місце події негайно були направлені співробітники поліції та екстрені служби. За попередніми висновками поліцейських, які працювали на місці події, в автобусі VDL BOVA рейсу Гдиня — Запоріжжя було пошкоджено одне колесо. Водій транспортного засобу, 55-річний чоловік, виїхав на дорогу державного значення та припаркувався на узбіччі. Після цього він взявся відремонтувати пошкоджене колесо».

Як було попередньо встановлено, через розташування домкрата на м'якому ґрунті він змістився і чоловіка придавило транспортним засобом. Незважаючи на надану медичну допомогу, врятувати життя чоловіка не вдалося. В автобусі перебувало 45 осіб, які не постраждали. Поліцейські забезпечили охорону місця події, перекрили дорогу та організували об'їзні шляхи. Прокурор ухвалив рішення про розтин тіла чоловіка.

За фактом ДТП працюють слідчі, які ретельно з'ясують усі обставини події.

Нещодавно українці постраждали в масовій ДТП у Польщі. Серед травмованих були вагітні та діти.

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