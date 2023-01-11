«Одяг з вовни та шкіри»: що варто зараз купувати на розпродажу

Багато хто думає, що зі знижкою покупцям пропонують лише нерозпроданий непотріб. Насправді період знижок — це чудова можливість доповнити свій гардероб необхідними речами із суттєвою економією, пояснює український стиліст Матвій Калугін, який давав читачам поради, як носити взимку пальто.

«Більшу частину свого гардеробу я купую саме на знижках, але лише те, що мені потрібно та чого я справді хочу. Фундаментальним для вдалого шопінгу є правильне розставлення пріоритетів. Тому й розповідаю про загальні категорії речей, до яких варто придивитися в період зимового розпродажу.

Особиста база — для кожного це будуть різні речі, які пасують ідеальним чином до вашої фігури та образу життя. Вашою базою можуть бути як сірі штани, так і яскравий рожевий светр. Речі на наступний сезон — це теж актуально. Вже зараз починайте придивлятися до речей на весну/літо, вони ж попадають на найбільші знижки. Скажете собі «дякую», коли потім не доведеться екстрено купляти речі з нової колекції за вищою вартістю. Цікаві речі «поза часом» для акцентну в гардеробі. Це річ — витвір мистецтва, яка показує ваш характер, не є популярною та буде актуальною конкретно для вас.

На знижках можна вигідно придбати дорожчі вироби — з вовни, шкіри тощо. Якщо ви давно мріяли про люксові речі, то під час розпродажу їх можна знайти й зі знижкою на 60%".

Взуття, додає стиліст, — це інвестиція в гардероб, яка працюватиме на нього роками. Вигідно купляти й сумки, особливо — зручні моделі на кожен день.

«Раджу вам дивитися в бік шоперів, сумок-хобо та кросбоді, сумок satchel або top handle, рюкзаків.

Виберіть і одяг для дому. Зі знижкою можна придбати насправді затишний та стильний одяг, наприклад, трикотажний костюм і пухнасті капці".

Раніше стиліст Матвій Калугін розповів, як бути модним цієї зими, та порадив купити дублянку або штучну шубку під винтаж.

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