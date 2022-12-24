«Пальто обов’язково має бути вільним, незалежно від силуету»: як правильно носити класичний верхній одяг взимку

Для декого пальто взимку — це щось з розряду фантастики. А для багатьох — цілком зрозуміла та буденна опція. Благо, ми не живемо в арктичному кліматі з температурою -40°, а тому взимку спектр верхнього одягу для наших широт може варіюватися. Для тих, чий стиль лине до більш класичних та елегантних комбінацій, саме пальто може бути фундаментом зимового гардероба. Та й взагалі, усім хочеться інколи «відпочити» від пуховика, пояснює український стиліст Матвій Калугін, який давав читачам поради, як бути модним взимку.

«Перша умова — обираємо пальто з високим вмістом натуральних матеріалів (вовна, кашемір, альпака тощо), раджу від 50%, — каже Максим Калугін. — Чим більше — тим краще. Пальто обов'язково має бути вільним, незалежно від силуету. Рукав не повинен стискати руку, а під ним має комфортно себе почувати щонайменше теплий светр. Обираємо базовий шар одягу залежно від температури на вулиці. Другий шар — тонка стьобана куртка. Її ми застібаємо, а зверху надягаємо пальто. У комбінації з теплим пальтом та відповідним першим шаром, такий образ можна з комфортом носити і в, скажімо, -5°».

"На зиму пальто слід обирати з високим вмістом натуральних матеріалів (вовна, кашемір, альпака тощо)", - каже Максим Калугін

Доповнюємо пальто, радить стиліст, теплими аксесуарами відповідно до погоди:

«Найбільш сюди просяться шарф або капор, оскільки ані куртка, ані пальто не прикривають шиї. І виглядаєте більш зібрано та стримано візуально, а під пальтом відчуваєте лише тепло та затишок. А якщо під низ ще вдягти термобілизну — то можна довго гуляти зимовими вечорами».

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