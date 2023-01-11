Пільги на комуналку — лише готівкою: як за новими правилами здійснюватимуться виплати

З цього року пільги на послуги ЖКГ надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

Як повідомляють в ПФУ, це визначається постановою «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі».

Гроші виплачуватимуться наступним чином:

Пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, хто звернувся за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, ПФУ перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ «Укрпошта». Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта», де людина одержує пенсію.

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їхні поточні рахунки, відкриті ПФУ в «Ощадбанку».

Про відкриття такого рахунка в банку, органи Пенсійного фонду України інформують пільговика. Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до «Ощадбанку» для укладення договору.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення «Укрпошти», він має звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:

особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України;

поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, що громадянин, який має право на держдопомогу, повенен обрати, що він отримуватиме — пільги або субсидії, бо одночастно отримувати і те, і інше, неможливо.

Фото Pixabay

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram