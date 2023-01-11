«Мені інколи не хочеться жити»: Віталій Козловський розповів, що надихає його у важкі часи

Популярний співак Віталій Козловський, який все ще має борг перед продюсером Ігорем Кондратюком, відверто розповів, як змінився сам та його творчість під час війни, і що його надихає у важкі часи.

Артист зазначає, що з самого початку його діяльності в шоу-бізнесі чітко знав, для кого пише пісні та співає на сцені. Він роками працював на жіночу аудиторію. Проте під час війни все радикально змінилося.

«Це так дивно, коли ти виходиш в зал, а в залі, практично, немає жодної жінки, і ти співаєш для мужиків, які виходять під твої пісні і танцюють. Я ж завжди співав для жінок — виходив як цар на сцену, ставав перед своїми людьми і знав, як поводитися. І я був настільки розгублений внутрішньо, коли вперше виходив на сцену перед військовими. Це було під Борисполем, хлопці тоді тільки повернулися з передової і мали такі втомлені погляди. Я вийшов і не знав, що робити, почувався дуже невпевнено, мене всього аж теліпало, але мотив і наміри були найсвітліші та найчесніші — підтримати наших захисників», — розповів Віталій Козловський на YouTube-каналі «Дом».

Зараз, каже артист, військові стали для нього не лише цільовою аудиторією, а й головним джерелом натхнення. Таке спілкування надихає Віталія Козловського не лише писати пісні, а й жити далі, приймаючи всі «подарунки» долі.

«Коли до тебе підходить командуючий, обіймає і каже: „Ми сьогодні наших дівчат побачили намальованими і з зачісками. Ми побачили, як хлопці з передової, які були виснажені морально, але співали і танцювали. Ви не розумієте, що робите! Наскільки піднімаєте дух!“ І я розумію, що віддаючи свою шану і повагу, любов і подяку за все, що вони роблять, я піднімаю їм настрій на ці 25−30 хв. Але вони роблять те ж саме! Вони мене надихають! Дуже часто у мене немає настрою, іноді жити не хочеться. Але після таких концертів, мені одразу хочеться жити, творити і я вірю в нашу перемогу як ніколи!» — розповів Віталій.

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