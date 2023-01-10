Час не на боці України у війні з росією: американські експерти

путін повністю налаштований повернути під російський контроль усю Україну або, якщо не вдасться, знищити її як життєздатну країну. Він вірить, що його історична доля, місія — це відновити російську імперію. Таку думку висловили у статті для Washington Post колишній Держсекретар Кондоліза Райс та екс-міністр оборони США Роберт Гейтс.

«Ми обидва неодноразово мали справу з путіним, і ми переконані, що він вважає, що час на його боці: що він може виснажити українців, і що єдність і підтримка України з боку США і Європи зрештою розмиються і розпадуться. Безумовно, російська економіка і народ будуть страждати, оскільки війна триває, але росіянам доводилося переживати і набагато гірше.

Для путіна поразка не є варіантом. Він не може поступитися Україні чотирма східними областями, які він оголосив частиною росії. Якщо він не зможе досягти військового успіху в цьому році, він повинен зберегти контроль над позиціями на сході і півдні України, які забезпечують майбутні плацдарми для відновлення наступу, щоб захопити решту чорноморського узбережжя України, контролювати весь регіон Донбасу, а потім просунутися на захід. Вісім років відокремлюють захоплення росією Криму від її вторгнення майже рік тому. Треба розраховувати на те, що путін набереться терпіння, щоб досягти своєї мети".

Військовий потенціал і економіка України, вважають автори статті, зараз майже повністю залежать від життєво необхідної допомоги із Заходу — в першу чергу, від Сполучених Штатів.

«За відсутності чергового значного прориву та успіху України у боротьбі з російськими військами, тиск Заходу на Україну з метою проведення переговорів про припинення вогню буде зростати по мірі того, як минатимуть місяці військового тупика.

За нинішніх обставин будь-яке припинення вогню, досягнуте шляхом переговорів, залишить російські війська в сильному становищі, щоб відновити своє вторгнення, коли вони будуть до цього готові. Це неприйнятно. Єдиним способом уникнути такого сценарію є термінове надання Сполученими Штатами та їхніми союзниками Україні різкого збільшення військових поставок та потенціалу. Конгрес виділив достатньо коштів для оплати такого посилення; зараз потрібні рішення Сполучених Штатів та їхніх союзників щодо надання українцям додаткового військового обладнання, якого вони потребують — насамперед, мобільної бронетехніки. Домовленість США 5 січня про надання бойових машин «Бредлі» є похвальною, хоча й запізнілою. Члени НАТО також повинні надати українцям ракети більшої дальності, сучасні безпілотники, значні запаси боєприпасів (включаючи артилерійські снаряди), більше можливостей для розвідки і спостереження та інше обладнання. Ці можливості потрібні протягом тижнів, а не місяців.

Сполучені Штати навчилися на власному досвіді — в 1914, 1941 і 2001 роках — що неспровоковану агресію і нападки на верховенство права і міжнародний порядок не можна ігнорувати. Зрештою, наша безпека опинилася під загрозою, і ми були втягнуті в конфлікт.

Краще зупинити путіна зараз, перш ніж від США і НАТО в цілому вимагатимуть більшого. Ми маємо рішучого партнера в особі України, який готовий нести наслідки війни, щоб нам не довелося робити це самим у майбутньому. Ми погоджуємося з рішучістю адміністрації Байдена уникати прямої конфронтації з росією. Однак, підбадьорений путін може не дати нам такого вибору. Шлях до уникнення конфронтації з росією в майбутньому — допомогти Україні відтіснити загарбника зараз. Це урок історії, яким ми повинні керуватися, і він надає невідкладності діям, які необхідно вжити — поки не стало надто пізно".

Нагадаємо, що у США вперше заявили про пряме втручання у війну: «Знахабнілий путін може не залишити вибору».

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