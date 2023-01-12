«Новий рівень нашого потенціалу»: Зеленський про передачу Україні європейських танків

Бої на Донбасі тривають, і українські військові відбивають атаки ворога без перерви щодня — багато в чому завдяки допомозі від наших союзників, які передають ЗСУ сучасне озброєння, у тому числі й танки.

Про це заявив у зверненні за результатами 322-го дня війни президент Зеленський.

«Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Танки західного зразка — це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу», — впевнений очільник України.

За словами Зеленського, звернення було записано у Львові, де він зустрівся з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою, які повідомили про передачу нашій державі зразків сучасного військового оснащення.

«Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника, нашого спеціального формату з Польщею та Литвою. Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків — я дякую за це. Дякую Президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям.

Литва передає нашій державі зенітні системи — ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги", — заявив очільник держави.

На зустрічі президентів прозвучали слова про те, що наші країни азом пройдуть шлях до відновлення безпеки України та всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру.

«Російська агресія має програти. І так і буде», — підкреслив Володимир Зеленський.

Під час обговорення ситуації на полі бою йшлося про те, що держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара — майже повністю зруйнованого окупантами міста — ніби це якийсь здобуток росії. Вони будуть подавати — і вже подають — це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію.

Російська агресія, на думку Володимира Зеленського, вичерпається тільки тоді, коли амбіції рф не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу.

При цьому програшу мають зазнати всі російські амбіції — і на фронті, і в політиці, в економіці, в юридичній площині, підкреслив президент України.

За словами президента, щодня відчувається, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram