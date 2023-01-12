Відправили в пекло завдяки злагодженій роботі: під Соледаром ліквідували понад сто росіян (відео)

Понад сотня російських окупантів була знищення українськими бійцями під час боїв за Соледар. Також противник втратив по два кулеметних та мінометних розрахунки. Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників», — йдеться в повідомленні.

Вказано, що скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. На ворога було скеровано артилерію, також на одній з ділянок застосували тактичний ракетний комплекс «Точка-У».

«В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більш як 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних. На відео — один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам», — розповіли військові.

Нагадаємо, що Соледар залишається однією з найгарячіших точок війни. Ворог намагається взяти під контроль місто та шляхи постачання наших підрозділів, але зазнає великих втрат, бої тривають. Додамо, нещодавно прикордонники показували, як знищили групу «вагнерівців» у Соледарі з великокаліберних кулеметів.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram