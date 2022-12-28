На хід війни в України впливатимуть шість факторів: у США дали прогноз на перші місяці 2023 року

Війна в Україні продовжиться у 2023 році. Перші місяці нового року можуть показати, чи здатні російські окупанти утримувати захоплені території, а українські військові — проводити контрнаступ і звільняти землі. Видання The Wall Street Journal виділило шість важливих чинників, які впливатимуть на перебіг війни в Україні в перші місяці 2023 року. Це погода, фортеця Бахмут, наступ українських військ, російська оборона, наступ рф, події за межами України.

«Погода — в Україні все ще триває сезон багнюки. Температура впала нижче нуля, але мороз не тримається достатньо довго, щоб земля затверділа. Навіть гусеничній техніці важко пересуватися, за винятком доріг з твердим покриттям. На більшій частині лінії фронту, що розділяє російські та українські війська, темп конфлікту сповільнився. На твердому ґрунті — якщо й коли це станеться — інтенсивність конфлікту зросте. Це, швидше за все, буде на користь Україні, як стороні, яка довела свою здатність до швидкого військового маневру. Хоча це також ускладнить для наступаючих сил дії для закріплення та захисту нещодавно здобутих позицій. Українські війська, завдяки сучасному спорядженню для холодної погоди, наданому Канадою та іншими країнами, виглядають краще підготовленими до зими, ніж росіяни. Українські лінії постачання є коротшими, а українські війська мають ротацію на передовій і поза нею, що дає їм змогу відпочивати й відновлювати сили. Вони також виглядають більш вмотивованими, ніж російські війська. Та якщо холодна погода допомагає українським солдатам на передовій, то боротьбу пересічних українців вона ускладнить, оскільки російські бомбардування енергетичної та теплової інфраструктури тривають, занурюючи населені пункти по всій Україні в темряву».

Спроба росії захопити місто Бахмут у Донецькій області набула не лише стратегічного значення, але й психологічного, йдеться у виданні. Поразка дозволить українським військам відступити на більш високі, більш захищені позиції, але принесе москві пропагандистську перемогу.

«Місто залишається однією з небагатьох ділянок, де російські війська намагаються просунутися вперед, але їх безперервні обстріли українських позицій в останні місяці принесли лише мінімальні успіхи і супроводжувалися дуже великими втратами. Бахмут є політично важливим для трьох ключових гравців у москві. Для президента володимира путіна захоплення міста дозволило б йому заявити, що росія реалізує свої претензії на територію Донбасу. Для євгена пригожина, чиї найманці з групи Вагнера ведуть значну частину бойових дій, це допомогло б підтвердити його твердження, що він керує найкращою бойовою силою країни. Успіх також допоможе генералу сергію суровікіну, новому російському військовому командувачу в Україні, виправдати своє виведення військ минулого місяця з південного міста Херсон після того, як він заявив, що війська потрібні для ведення бойових дій в інших місцях.

Українські наступальні операції — більшість військових аналітиків вважають, що Україна зберігає значну частину стратегічної ініціативи у війні після того, як восени відвоювала значні території, утримувані росією. Вони вважають, що Україна захоче продовжувати наступальні дії взимку і, за можливості, відтіснити російські війська ще далі назад. На думку військових аналітиків, є два очевидних напрямки для наступу української армії. Перший — це лінія між східними містами Сватове та Кремінна в Луганській області, які з'єднані важливою трасою Р-66. Другий — на південь від міст Мелітополь і Бердянськ у Запорізькій області. Досягнення цієї мети дозволить відрізати ключові лінії постачання і комунікацій між росією та Кримом".

Для рф однією з переваг втрати території є те, що росія тепер повинна захищати значно коротший фронт. За українськими оцінками, фронт скоротився з близько 700 миль до 550. І ймовірні напрямки наступу України очевидні й для росіян.

«Московські війська вирили траншеї для захисту значної частини фронту і за його межами, причому окопи простягаються до Криму і навіть до тамтешніх пляжів, щоб перешкодити можливим українським десантним висадкам. Формування будуються в глибину, оскільки регулярні російські війська залучають резервістів. Україна бачитиме, де росіяни окопалися, а втрата листя на деревах ускладнила приховування позицій. На думку військових аналітиків, нинішня мета росії, за винятком Бахмута та кількох інших ділянок, зводиться до того, щоб не програти. Нещодавно українські високопосадовці заявили, що росія готується до подальших масштабних наступальних дій в Україні, плануючи об'єднати половину з 300 000 резервістів, які не були відправлені на фронт, з наявними частинами для проведення наступу на початку наступного року. За їхніми словами, це може включати подальший наступ з території білорусі в напрямку Києва. Західні аналітики скептично ставляться до того, що резервісти зможуть зробити те, що не змогли зробити більш боєздатні війська на початку цього року».

На думку військових аналітиків, українські попередження можуть бути спрямовані на те, щоб розвіяти самозаспокоєння з приводу некомпетентності російських військових, яку вони продемонстрували до цього часу, і продовжити тиск на західних партнерів України, щоб вони продовжували надавати Києву зброю та боєприпаси.

«Якщо пан путін сподівається на те, що підтримка Заходу похитнеться, то цього ще не сталося. Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона демонструє, що американська підтримка України залишається міцною. Підтримка з боку європейських урядів, схоже, також залишається незмінною, навіть попри те, що економіки слабшають під тягарем високих цін на енергоносії. До останнього пакету американської підтримки входить перша батарея протиповітряної оборони „Патріот“, яка допоможе захистити українську електромережу та іншу інфраструктуру, що постраждала від ударів безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Батарея потребуватиме підготовки українських військовослужбовців, а це означає, що вона може бути введена в дію не раніше весни».

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