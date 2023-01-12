Мені не соромно: популярна телеведуча прокоментувала свій відпочинок у Карпатах

Телеведуча 1+1 Наталя Островська з перших днів повномасштабної війни веде інформаційну боротьбу в ефірі Єдиного марафону новин, ТСН, в етері якого екстрасенс розповів, чим закінчиться війна. Часу на відпочинок небагато, але під час зимових свят Наталя знайшла можливість поїхати у першу мінівідпустку з початку вторгнення, щоб провести три дні з батьками у Карпатах.

«Хотілось і самій емоційно перезавантажитись, і батькам показати цю неймовірну красу», — сказала Наталя.

Наталя Островська з батьками

Тато ведучої став на лижі, але без інструктора, тому в нього був лише один спуск — невдалий. На відміну від зіркової доньки, перша спроба якої стати на лижі, хоч і зазнала фіаско, зате друга вийшла дуже вдалою.

«Я впала з підйомника і відмовилась спускатись із гори, — розповіла Наталя. — Назад доставили підйомником, уявіть, всі їдуть на гору, лише я одна — вниз. Не могла здолати страх… Розповіла свою історію у фейсбуці, і після цього мені написав у коментарях інструктор. До того ж я так давно мріяла про це, а кидати справу на пів шляху — не моє. Наступного дня за дві години навчання ми вже побували на всіх відкритих для катання горах! Шкодую, що раніше не каталась на лижах. Це неймовірні відчуття!«

Розповіла ведуча також про доступність зимового відпочинку в Карпатах. Щодо проживання Островська каже, що знайти житло можна на будь-який гаманець — у заміських будинках, котеджах, є купольні готелі. Наталя з батьками обрали готель у самому серці Буковелю.

Островська прокоментувала закиди на доречність відпочинку під час війни.

«Я працюю з першого дня повномасштабного вторгнення, за себе не соромно, — каже ведуча. — Я ж не у Куршевель поїхала відпочити, а підтримую українське. Вважаю, що усі ми зараз маємо по-новому відкривати для себе Україну. Наші військові самі кажуть, — вони на фронті для того, щоб ми у тилу могли нормально жити. Економіка має працювати, та своє потрібно підтримувати. Не забуваючи при цьому, донатити на сили оборони!«

Раніше «ФАКТИ» писали про Віталія Козловського, який розповів, що надихає його у воєнні часи.

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