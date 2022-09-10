Покладіть у пральну машинку таблетку аспірину, і вирішаться всі проблеми плям, що не виводяться, та накипу (відео)

Багато господинь стикаються з тим, що навіть використовуючи відбілювачі, не завжди вдається повернути світлим речам їхній первісний вигляд.

Автори сайту prostoway пропонують використовувати аспірин при пранні світлих та кольорових речей. Він допоможе також видалити плями та накип. Препарат коштує недорого, а ефект від його використання відчутний.

Щоб приготувати засіб для виведення плям, потрібно розчинити 6 таблеток аспірину у 5 л води та замочити брудний одяг на кілька годин. Потім випрати речі звичним способом.

За допомогою таблеток аспірину також вдасться відбілити речі до білого стану та повернути одягу звичний вигляд. Декілька таблеток аспірину потрібно змішати з пральним порошком, засипати у машинку й випрати речі.

Якщо потрібно позбавитися накипу, то три таблетки аспірину змішати з кондиціонером й засипати у контейнер пральної машинки. Потім увімкнути режим холодного прання без білизни. Результат здивує.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, який регулярний догляд потрібний пральній машині, щоб вона не ламалася, а якість прання завжди була на висоті.

361

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram