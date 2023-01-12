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Наліт та іржа розчиняться на очах: як відмити сильно забруднений бачок унітазу зсередини (відео)

11:05 12 січня 2023
бачок

Господині знають, що жовті смуги іржі, які залишаються на сантехніці через жорстку воду, відмити досить важко.

Не завжди допомагає навіть дорога хімія з магазину.

Експерти рекомендують дієвий спосіб з залученням звичайних засобів, наприклад оцту.

Для цього потрібно перекрити воду та спустошити ємність. Потім потрібно взяти склянку оцту, трохи підігріти й влити всередину. Кришку закрити.

У такому вигляді унітаз потрібно залишити на півтори години. Тепер слід ретельно відтерти залишки. Можна використовувати жорстку губку або щітку, закрити бачок, увімкнути воду та змити кілька разів.



Також можна приготувати суміш з 200 мл оцту та однієї столової ложки соди. Оцет також нагріти на плиті. Потім добре змішати та нанести масу на іржу.

Сантехніку залишити на три години. Потім увімкнути воду й змити.

Раніше ми розповідали, як легко очистити унітаз від вапняного нальоту та сечового каменю.

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