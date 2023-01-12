В Україні змінився алгоритм дій при укладанні договору купівлі-продажу: що відомо

Не дивлячись на тимчасову відмову від запровадження обов'язкового техогляду, з нового року в Україні змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Відповідно до урядових рішень з процедури реєстрації в сервісному центрі було виокремлено експертне дослідження, що його яке проводить Експертна служба МВС. Про це пише UA Motors.

Таким чином, у майбутньому можливо буде перереєстровувати транспортні засоби онлайн, формуючи заяву, яку зазвичай оформляють адміністратори сервісного центру, самостійно у смартфоні чи комп’ютері.

Втім, офлайн-процедурою залишатиметься дослідження транспортного засобу, яке може пройти сам власник.

Нагадаємо, раніше автоексперти розповіли, як швидко продати авто за високою ціною навіть у воєнний час.

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram