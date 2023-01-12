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Події

Проводила «перепис населення» для окупантів: у Лимані затримано колаборантку

17:20 12 січня 2023
люди

На Донеччині затримали чергову колаборантку. Мешканка Лимана збирала дані про місцевих мешканців в окупованому місті, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2022 року, коли місто окупувала армія росії, жінка погодилася співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації. Вона добровільно обійняла посаду голови мікрорайону Комунальний.

Підозрювана здійснювала загальне керівництво роботою, призначала вуличних по мікрорайону й надавала розпорядження з перепису населення. Зібрану інформацію жінка передавала окупаційній адміністрації захопленого міста.

Нині їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляли «ФАКТИ», під Києвом СБУ затримала агента, який зливав ворогові інформацію про штаби та склади ЗСУ.

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