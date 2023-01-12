Грошова допомога при народженні дитини та «пакунок малюка»: як їх отримати у 2023 році

В Україні при народженні дитини батьки можуть розраховувати на підтримку від держави, йдеться про грошові виплати та «пакунок малюка».



Допомога оформлюється на одного з батьків або опікунів, з яким постійно мешкає малюк. Оформлення можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини та протягом періоду дії карантину та ще одного місяця після його завершення, нагадали у Мінсоцполітики.



Допомогу можна оформити онлайн, зареєструвавшись у кабінеті електронних послуг Міністерства соцполітики.



Можна також скористатися комплексною послугою «е-Малятко» на порталі «Дія».



Для оформлення допомоги офлайн потрібно звернутися до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання, представивши такі документи:



- заяву одного з батьків,



- свідоцтво про народження дитини,



- особовий банківський рахунок для соціальних виплат,



- опікунам — рішення суду про встановлення опіки,



- документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).



Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається закладом охорони здоров'я при народженні дитини.

У разі неотримання «пакунку малюка» у закладі охорони здоров'я, заява на його отримання подається не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини за межами закладу охорони здоров'я — протягом року з дня народження дитини.



Замість «пакунку малюка» можна отримати грошову компенсацію його вартості. Компенсація призначається, якщо звернення про неї надійшло не пізніше 12 місяців з дня народження дитини.



Нагадаємо, у 2023 році розмір грошової допомоги при народженні дитини складе 41 280 гривень. Одразу після народження можна отримати 10 320 гривень. Решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців по 860 гривень на місяць.

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