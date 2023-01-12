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Бійці ЗСУ діяли на випередження: під Бахмутом ліквідували «вагнерівців» разом з їх «хитрим» планом

17:59 12 січня 2023
Бійці ЗСУ діяли на випередження: під Бахмутом ліквідували «вагнерівців» разом з їх «хитрим» планом

На Бахмутському напрямку, де тривалий час точаться жорстокі бої, «вагнерівці» намагались захопити нові позиції, і навіть розробили «хитрий» план.

Про це пише Telegram-канал Державної прикордонної служби.

Але на допомогу бійцям ЗСУ прийшла аеророзвідка прикордонників.

«На Бахмутському напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила „вагнерівців“ з важким озброєнням. Ті планували захопити нові позиції. Проте наші бійці діяли на випередження. Раптовим ударом у фланг російських найманців знищено», — пише пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо, раніше і спецпризначенці з ССО України показали, як спільно з артилерією та ракетниками накрили місце розташування ворога під Соледаром.

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