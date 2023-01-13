Президент України Володимир Зеленський розповів про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого обговорювалася ситуація на фроні, насамперед, в районах Бахмуту та Соледару, де тривають найзапекліші бої.

«Питання номер один — це Соледар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з нашими партнерами», — зазначив він у відеозверненні та подякував всім, хто боронить країну, окремо відзначивши десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують позиції та завдають ворогу відчутних втрат.



Президент також розповів про свої міжнародні контакти, присвячені, насамперед, питанням безпеки. У тому числі й продовольчої — йдеться про ініціативу України щодо створення продовольчих хабів у Африці. За його словами, в тому регіоні вже відчули, що від українського експорту продовольства безпосередньо залежить безпека різних народів.



Володимир Зеленський згадав й про відкриття нового напряму в державній благодійній платформі United24 — відбудова України. «Тобто це генерація коштів для відновлення, зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації. Станом на цей день, тільки через United24 зібрано вже близько півмільярда гривень від людей із понад ста країн — для відновлення житла. Це відчутна допомога і місцевим громадам, і державі», — зазначив він та додав, що загалом завдяки платформі зібрано вже понад 10 мільярдів гривень.





Нагадаємо, що днями у Львові Зеленський зустрічався з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою, які повідомили про передачу нашій державі зразків сучасного військового оснащення. Зокрема, йшлося і про танки.

Фото Офісу президента

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