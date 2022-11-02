У режимі економії: Київ повністю відмовився від тролейбусів

В Україні обмежили використання електротранспорту. З 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Місто продовжує скорочувати електроспоживання, аби зменшити навантаження на енергосистему, яка потерпає через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури. Очікується, що економія електроенергії складатиме близько 200 тис. кВт за один робочий день», — зазначив чиновник.

За його словами, відзавтра тимчасово автобусне сполучення організовують на ще 17 тролейбусних маршрутах:

№ 3 «Залізничний масив — Палац спорту»;

№ 5 «вул. Білицька — ст. м. «Площа Льва Толстого»;

№ 5Д «просп. Свободи — ст. м. «Площа Льва Толстого»;

№ 8 «вул. Смілянська — пл. Льва Толстого»;

№ 9К «вул. Кадетський Гай — Палац спорту»;

№ 11 «Нац. музей народної архітектури та побуту України — вул. Маршальська»;

№ 12 «ст. м. «Васильківська — Залізничний вокзал»;

№ 17 «пл. Космонавтів — пл. Льва Толстого»;

№ 25 «ст. м. «Почайна» — просп. Свободи»;

№ 30 «вул. Милославська — вул. Кадетський Гай»;

№ 34К «вул. Північна — просп. С. Бандери»;

№ 35 «просп. Свободи — вул. Кадетський Гай»;

№ 36 «вул. Північна — ст. м. «Святошин»;

№ 38 «ст. м. «Видубичі — Музей історії України у Другій світовій війні»;

№ 40 «Вул. Кадетський Гай — Палац спорту»;

№ 41 «вул. Тулузи — ст. м. «Святошин»;

№ 45 «ст. м. «Виставковий центр» — ст. м. «Васильківська».

Як писали «ФАКТИ», з 1 листопада, збільшено інтервал руху поїздів у столичному метрополітені. Також було оприлюднено нові графіки відключення електроенергії у Києві.

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