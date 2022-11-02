39.63 / 40.45 38.67 / 39.68
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У режимі економії: Київ повністю відмовився від тролейбусів

13:58 2 листопада 2022
Тролейбуси

В Україні обмежили використання електротранспорту. З 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Місто продовжує скорочувати електроспоживання, аби зменшити навантаження на енергосистему, яка потерпає через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури. Очікується, що економія електроенергії складатиме близько 200 тис. кВт за один робочий день», — зазначив чиновник.

За його словами, відзавтра тимчасово автобусне сполучення організовують на ще 17 тролейбусних маршрутах:

№ 3 «Залізничний масив — Палац спорту»;
№ 5 «вул. Білицька — ст. м. «Площа Льва Толстого»;
№ 5Д «просп. Свободи — ст. м. «Площа Льва Толстого»;
№ 8 «вул. Смілянська — пл. Льва Толстого»;
№ 9К «вул. Кадетський Гай — Палац спорту»;
№ 11 «Нац. музей народної архітектури та побуту України — вул. Маршальська»;
№ 12 «ст. м. «Васильківська — Залізничний вокзал»;
№ 17 «пл. Космонавтів — пл. Льва Толстого»;
№ 25 «ст. м. «Почайна» — просп. Свободи»;
№ 30 «вул. Милославська — вул. Кадетський Гай»;
№ 34К «вул. Північна — просп. С. Бандери»;
№ 35 «просп. Свободи — вул. Кадетський Гай»;
№ 36 «вул. Північна — ст. м. «Святошин»;
№ 38 «ст. м. «Видубичі — Музей історії України у Другій світовій війні»;
№ 40 «Вул. Кадетський Гай — Палац спорту»;
№ 41 «вул. Тулузи — ст. м. «Святошин»;
№ 45 «ст. м. «Виставковий центр» — ст. м. «Васильківська».

Як писали «ФАКТИ», з 1 листопада, збільшено інтервал руху поїздів у столичному метрополітені. Також було оприлюднено нові графіки відключення електроенергії у Києві.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Удар по центру Києва, 10 жовтня 2022

Дуже важкий тиждень: астролог розповіла, у яких містах можливі «прильоти»

пенсіонер

Незалежно від виду пенсії: кому з пенсіонерів з грудня доплачуватимуть по 579 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту