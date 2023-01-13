ЗСУ спростували повідомлення міноборони рф про взяття Соледара російськими військами

В Збройних Силах України спростували заяви російського міноборони щодо взяття Соледара, який разом із Бахмутом наразі залишається найгарячішою точкою на фронті.

«Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті», — цитує «РБК-Україна» речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого. Розкривати деталей він не став з безпекових причин.

Нагадаємо, що увечорі напередодні в росії стверджували, що місто, яке «має важливе значення для продовження успішних наступальних дій», захоплене, і що «встановлення контролю над Соледаром дозволяє відрізати шляхи постачання українських військ в Артемівську, після чого заблокувати і взяти в котел українські війська, що залишаються в ньому».

Раніше в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ показали відео знищення скупчення ворога в районі Соледара. Сили оборони застосували артилерію та тактичний ракетний комплекс «Точка-У».

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