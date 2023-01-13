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Суспільство та люди

Збирають дані під приводом надання допомоги: родичів полонених українців попередили про небезпеку

18:59 13 січня 2023
Полонені

Росіяни продовжують завдавати шкоди українцям та Україні. Стало відомо, що ворог збирає персональні дані військовополонених та їхніх рідних. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Російські веб-ресурси масово розсилають смс-повідомлення родинам українських Захисників з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території рф чи на окупованих нею територіях України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає: під виглядом „допомоги“ сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу Захисників у полоні і завадить їхньому звільненню. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наполегливо рекомендує рідним і близьким наших Захисників: ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення; не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам; повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України. Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими — єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи може наречена військовослужбовця отримати компенсацію за перебування його у полоні.

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