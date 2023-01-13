У зв'язку з великими втратами окупанти перекидають на Херсонщину військових медиків, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ. Також росіяни здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що росіяни несуть значні втрати.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків збройних сил російської федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генштабі повідомили, що на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей окупанти активно вишукують проукраїнськи налаштованих громадян. Для цього вони обходять будинки та перевіряють телефони.

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