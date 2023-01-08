14 січня 2023

У своїх щоденних «порцелянових історіях» мені неодноразово доводилося згадувати про каолін. Без застосування цієї гірської породи, що складається з мінералу каолініту й утворюється при руйнуванні гранітів та інших гірських порід, що містять польові шпати, виробництво фарфорових виробів було б неможливим. Саме каолін дозволяє створювати фарфор таким тонким та легким, витонченим та досконалим за формою. Але сьогодні я хотів би згадати про каолін у дещо несподіваному аспекті.

Напевно, багатьом з нас доводилося бувати в різних ботанічних садах. Мені, наприклад, під час подорожей у різних країнах світу завжди хотілося бувати в цих оазах дивовижних чудес природи. І нам з дружиною та дітьми часто вдавалося відвідувати найнеймовірніші ботанічні сади і в Австралії, і в Іспанії, і в Австрії, і в Новій Зеландії, і в Сінгапурі. Але, на превеликий наш жаль, відвідати ботанічний сад, розташований у графстві Корнуолл у Великій Британії, нам так і не пощастило. А він вартий окремої згадки.

Eden Project, назву якого ще перекладають як «Райський сад», є наочним прикладом того, як можна використовувати територію, яка раніше застосовувалася лише з промисловою метою. У графстві Корнуолл за чотири з половиною кілометри від міста Сент-Остелл територію колишнього каолінового кар'єру рекультивували та відродили, створивши там чудовий ботанічний сад. У цьому саду є дві оранжереї загальною площею 22 тисячі квадратних метрів. Вони складаються з кількох сполучених між собою геодезичних куполів, під якими зібрані рослини з усіх куточків планети.

Крім того, в ботанічному саду збудовано так звані біоми (природні комплекси з основними типами рослин та особливостями ландшафту) середземноморського клімату, вологих екваторіальних лісів та рослин помірного поясу. Два критих оранжерейних комплекси розташовані на дні колишнього кар'єру, при цьому біо вологого екваторіального лісу є найбільшим у світі. Він займає простір, який можна порівняти за площею з лондонським Тауером.

На території цього ботанічного саду виставлено чимало незвичайних творів мистецтва, наприклад скульптур, створених з … використаних електроприладів. До речі, проєкт «Едем», який почав функціонувати у 2001 році, є ще й зразковим прикладом використання альтернативних джерел енергії та води. Так, дощову воду для підтримки вологості та обслуговування оранжерів збирають та очищають на дні кар'єру, а водопровідну використовують лише для приготування їжі. У той же час електрику тут видобувають за допомогою вітрогенераторів. Цей комплекс фокусує увагу відвідувачів на взаємозв'язку людини та рослинного світу. Хіба це не чудово?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.