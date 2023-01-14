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Цілили по інфраструктурі: окупанти вдарили ракетами по Харкову

8:40 14 січня 2023
Пуск ракети

Вранці в суботу, 14 січня, російські війська завдали серії ударів по Харкову. У регіоні, який напередодні вже опинявся під артилерійським вогнем ворога, оголошено повітряну тривогу.

Про це написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 „прильоти“ ракет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється», — інформує очільник Харківської ОВА.

«Увага, мешканці Харкова та області. Перебуваєте у укриттях. Окупанти знову завдають ударів!», — йдеться у повідомленні Синєгубова.

Також невдовзі після повідомлень про «прильоти» тимчасово припинили роботу всі гілки Харківського метрополітену.

Згодом мер Ігор Техерехов підтвердив цюінформацію.

Згодом метро в Харкові відновило роботу.

«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», — пише прес-служба харківського метро.

Раніше повідомлялося про нову атаку ворога на Запоріжжя, де також лунали сигнали повітряної тривоги. Відомо і про вибухи на Київщині, однак їх причина ще встановлюється.

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