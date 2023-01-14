З Днем ангела Василя: красиві листівки та привітання у віршах і прозі
У Старий Новий рік, 14 січня, віряни згадують святого Василя. І всі чоловіки на ім'я Василь відзначають свої іменини. Це ім'я з давньогрецької мови означає «царський», «цар».
Іменини Василя у 2023 році святкують 5 січня, 14 січня, 12 лютого, 14 лютого, 19 лютого, 22 та 23 лютого, 3 березня, 5 березня, 14 березня, 2 та 8 квітня, 25 квітня, 9 травня, 19 травня, 5 червня, 21 червня, 5 липня, 14 липня, 18 липня, 24 серпня, 12 вересня, 11 жовтня, 8 листопада, 11 грудня.
День Святого Василя — свято релігійне, всі православні віряни йдуть до церкви на службу.
Головним посланням святого став заклик любити ближніх, надавати допомогу бідним та уникати брехні. Василь вважається законодавцем чернецтва.
У народі є кілька традицій цього дня.
Вранці 14 січня хлопчики та чоловіки засівають оселі пшеницею.
На Василя забороняється позичати будь-що. Не можна виносити сміття з дому.
«ФАКТИ» підготували добірку гарних поздоровлень у віршах та листівках, якими можна привітати своїх знайомих та друзів, які відзначають День ангела.
Ти, Василю, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
І на флірт не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
З Днем ангела вітаємо,
Гори щастя, Василю, бажаємо.
В гаманці щоб були гроші,
Друзів вірних та хороших.
Василь — ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Василя,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Василю, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров'я додається!
У Василя нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
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З днем Василя вітаю. Бажаю тобі яскравих фарб в житті, любові і успіху. Нехай твої мрії збуваються.
***
Сердечно вітаю всіх Василів з днем ангела. Бажаю вам успіхів, оптимізму, благородства і великодушності. Нехай вас оточує лише щастя.
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