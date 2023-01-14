З Днем ангела Василя: красиві листівки та привітання у віршах і прозі

У Старий Новий рік, 14 січня, віряни згадують святого Василя. І всі чоловіки на ім'я Василь відзначають свої іменини. Це ім'я з давньогрецької мови означає «царський», «цар».



Іменини Василя у 2023 році святкують 5 січня, 14 січня, 12 лютого, 14 лютого, 19 лютого, 22 та 23 лютого, 3 березня, 5 березня, 14 березня, 2 та 8 квітня, 25 квітня, 9 травня, 19 травня, 5 червня, 21 червня, 5 липня, 14 липня, 18 липня, 24 серпня, 12 вересня, 11 жовтня, 8 листопада, 11 грудня.



День Святого Василя — свято релігійне, всі православні віряни йдуть до церкви на службу.

Головним посланням святого став заклик любити ближніх, надавати допомогу бідним та уникати брехні. Василь вважається законодавцем чернецтва.



У народі є кілька традицій цього дня.



Вранці 14 січня хлопчики та чоловіки засівають оселі пшеницею.



На Василя забороняється позичати будь-що. Не можна виносити сміття з дому.



«ФАКТИ» підготували добірку гарних поздоровлень у віршах та листівках, якими можна привітати своїх знайомих та друзів, які відзначають День ангела.

Ти, Василю, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

І на флірт не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

З Днем ангела вітаємо,

Гори щастя, Василю, бажаємо.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших.

Василь — ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Василю, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

У Василя нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

З днем Василя вітаю. Бажаю тобі яскравих фарб в житті, любові і успіху. Нехай твої мрії збуваються.

***

Сердечно вітаю всіх Василів з днем ангела. Бажаю вам успіхів, оптимізму, благородства і великодушності. Нехай вас оточує лише щастя. Читайте також: Щедрий вечір: величні пісні, бешкетність Маланки та ворожіння на майбутнє напередодні Старого Нового року

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