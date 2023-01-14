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Знищили два танки і БМП разом з екіпажами: «малинові берети» влаштували «полювання» на ворога на Донбасі

13:02 14 січня 2023
танки

У ході боїв у Донецькій області бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вразили високоточною зброєю щонайменше два ворожі танки та один БМП за одну атаку. Військову бронетехніку знищили разом з окупантами.

Кадри успішного «полювання» на російських загарбників оприлюднили на офіційній сторінці Facebook миколаївських десантників. Ліквідувати ворожі екіпажі допомогли вітчизняні дрони-камікадзе.


На відео зафіксовано моменти поразки ворожої бронетехніки українськими захисниками. Жодних шансів вижити миколаївські десантники ворогові не залишили.

«Цей бій відбувся у Донецькій області, де вже багато місяців поспіль миколаївські „малинові берети“ успішно стримують наступ переважаючих сил противника», — йдеться у повідомленні до відео.

На кадрах видно знищення щонайменше трьох одиниць важкої техніки противника: танків Т-72 і Т-80, і навіть броньованої машини піхоти.

«Ласкаво просимо до пекла, окупанти», — говорить голос за кадром.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони України знищили 530 російських загарбників, загальні втрати ворога з 24 лютого понад 114 тисяч військових.

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