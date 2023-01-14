Деяким українцям дозволили не платити за комунальні послуги, але за певних умов

Українцям, які тимчасово залишили своє місце проживання, дозволили не платити за комунальні послуги, вартість яких підвищується.



Про це повідомляє Центр комунального сервісу (ЦКЗ).



Плату за комунальні можуть скасувати, якщо:

- споживач є внутрішньо переміщеною особою (ВПО) та тимчасово проживає в іншому населеному пункті;

- навчається в іншому населеному пункті;

- знаходиться на тривалому лікуванні в іншому місті чи іншій країні;

- проходить термінову військову службу або мобілізований до ЗСУ;

- відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

- перебуває за кордоном.



Свій статус слід підтвердити довідками. Також від обслуговуючої організації потрібно мати акт, що підтверджує фактичну кількість людей, які проживають у домогосподарстві.



Для перерахунку оплати за комунальні послуги необхідно надати:

- заяву в ЦКР;

- паспорт чи документ, що засвідчує особу;

- картку фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера;

- документ на право власності/користування житловим приміщенням/квартирою;

- документ, що підтверджує місце проживання за іншою адресою, роботу, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання або документ, що підтверджує тимчасове перебування споживача за кордоном.



Зазначимо, що комунальний тариф за тепло не враховує кількість людей, які проживають у приміщенні. Враховується лише площа житла. Якщо у квартирі нікого не було в опалювальний сезон, за теплопостачання все одно доведеться заплатити.



За гарячу воду чи газ платити не доведеться.



Нагадаємо, в Україні у 2023 році буде підвищено тарифи на електроенергію. Підвищення відбуватиметься у три етапи: з 1 січня, з 1 квітня та з 1 липня.

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram