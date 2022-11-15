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В Україні подорожчала комуналка: за що доведеться платити більше

10:43 15 листопада 2022
платіжка

Незважаючи на мораторій, вартість комунальних послуг в Україні продовжує зростати.

За даними Держстату, у жовтні зростання склало 5,5% проти жовтня 2021 року.

Зокрема, каналізація подорожчала на 14,9%, водопостачання — на 12%, збирання сміття — 11,9%.

Найбільше зростання в позиції «утримання та ремонт житла» — на 25,5%.

Найменше зросли ціни на гарячу воду та опалення. Зростання склало 0,8%.

Вартість електроенергії залишилася незмінною, природний газ навіть подешевшав — на 1,3%.

Істотно подорожчали в Україні транспорт — на 40,7%, продукти харчування — 35,7%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла — 25,7%.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як довго потрібно зберігати квитанції з печаткою чи чеком щодо оплати послуг ЖКГ.

Читайте також: Беріть приклад з молдован: як наші сусіди навчилися економити на комуналці

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