В Україні подорожчала комуналка: за що доведеться платити більше
Незважаючи на мораторій, вартість комунальних послуг в Україні продовжує зростати.
За даними Держстату, у жовтні зростання склало 5,5% проти жовтня 2021 року.
Зокрема, каналізація подорожчала на 14,9%, водопостачання — на 12%, збирання сміття — 11,9%.
Найбільше зростання в позиції «утримання та ремонт житла» — на 25,5%.
Найменше зросли ціни на гарячу воду та опалення. Зростання склало 0,8%.
Вартість електроенергії залишилася незмінною, природний газ навіть подешевшав — на 1,3%.
Істотно подорожчали в Україні транспорт — на 40,7%, продукти харчування — 35,7%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла — 25,7%.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як довго потрібно зберігати квитанції з печаткою чи чеком щодо оплати послуг ЖКГ.
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