Можуть знадобитись нові сили: експерти розповіли, коли варто чекати посилення мобілізаційних заходів

На тлі посилення загроз для України з боку рф багатьох хвилює питання про ймовірність нової хвилі мобілізації до лав ЗСУ в Україні. При цьому в Міністерстві оборони запевняють, що мобілізація в Україні триває «у спокійному режимі».

«У нас оголошена мобілізація в лютому від початку цієї навали, і вона не завершена… Як каже головнокомандувач Валерій Залужний, у нас немає такої великої потреби в людях, як у росіян. У нас є потреба у зброї, техніці, оснащенні тощо. Втрати, на жаль, також є. Тому тими, кого ми добираємо, ми поповнюємо втрати наших бойових бригад», — розповів журналістам міністр оборони Олексій Резніков.

Своєю чергою опитані військові експерти впевнені, що посилення мобілізаційних заходів в нашій країні може відбутись в разі підготовки до відбиття ймовірного наступу російських військ, або ж в разі надання нам необхідної техніки та озброєння.

«Справа в тому, що зараз ми не можемо розгорнути масштабну мобілізацію через нестачу техніки. Наберемо ми людей і що ми з ними будемо робити? У нас не вистачає техніки. Крім цього, сьогодні система працює як конвейер: ми несемо втрати, тому що йде війна. Для поповнення ми постійно потрохи добираємо людей. Але ажіотажу немає. Сьогодні центри комплектування набирають людей за фаховою приналежністю згідно заявок Генштаба. Останній визначає, скільки треба механіків, скільки водіїв чи навідників. Якщо такі люди є, то їх викликають», — розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, паралельно відбувається набір придатних для служби. Вони направляються на навчання та опановують військові спеціальності.

Видача ж повісток у громадських місцях, на яку в українців багато нарікань, пов'язана з тим, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні не встигли створити єдиний реєстр військовозобов’язаних.

«Повістка вручається не для того, щоб одразу відправити на фронт. Вона вручається для того, щоб людина прийшла до військомату та уточнила свої дані. Зараз Верховна Рада хоче вирішити це питання на законодавчому рівні: щоб кожен громадянин був зобов’язаний сам приходити до військомату та уточнювати свої дані», — пояснив Жданов.

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не виключає, що посилення мобілізації в Україні буде залежати від таких заходів з ворожої сторони.

«Посилення мобілізації в Україні може відбутись за умов нестачі наявного ресурсу для зупинення російської агресії. В той же час ресурсу росіян зараз не вистачає для ведення масштабних наступальних дій. Їм потрібно накопичити ресурс кількістю 100 тис.-200 тис. Наприклад, для компенсації втрат їм потрібно на місяць 50 тис. особового складу. З цього ми можемо робити висновок, що для наступу, крім цих 50 тис., росіянам потрібні ще біля 100 тис. для ударної групи», — озвучив він розрахунки.

Нагадаємо, раніше в Міноборони відзначили нарощування чисельності ворога на території України. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, кількість формувань, що діють у складі російських військ, за останній час збільшилася з 250 формувань до 280 (станом на 10 січня).

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