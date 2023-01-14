40.01 / 40.66 42.27 / 43.17
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Зеленський має намір у лютому особисто відвідати ООН: що відомо

13:18 14 січня 2023
Виступ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський має намір особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у коментарі Associated Press.

Вона заявила, що Зеленський хотів особисто виступити перед представниками країн ООН, але його візит залежить від багатьох факторів, зокрема і від ситуації на фронті.

«Наш президент хотів би приїхати, має бажання, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати», — сказала Джапарова.

Варто зазначити, посол України в ООН Сергій Кислиця оголосив, що Генеральна Асамблея вже запланувала дебати на високому рівні щодо війни на 23 лютого, а наступного дня, на річницю вторгнення, пройде міністерське засідання Ради Безпеки.

Джапарова у коментарі ЗМІ додала, що президент хотів би, аби ООН ухвалила резолюцію щодо української формули миру, а також підтримала створення спецтрибуналу проти росії.

Раніше посол України в Туреччині розповів, що мирний саміт України запланований на 24 лютого. Планується, що він пройде в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, у кінці грудня президент Зеленський здійснив перший з моменту повномасштабного вторгнення рф закордонний візит — у США.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Гривні

Переселенцям масово відмовляють у виплатах на проживання: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

ікона

З Днем ангела Василя: красиві листівки та привітання у віршах і прозі

ракета

Летіли з північного напрямку: військові розповіли, якими ракетами росіяни вдарили по Києву 14 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту