Зеленський має намір у лютому особисто відвідати ООН: що відомо

Президент України Володимир Зеленський має намір особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у коментарі Associated Press.



Вона заявила, що Зеленський хотів особисто виступити перед представниками країн ООН, але його візит залежить від багатьох факторів, зокрема і від ситуації на фронті.

«Наш президент хотів би приїхати, має бажання, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати», — сказала Джапарова.

Варто зазначити, посол України в ООН Сергій Кислиця оголосив, що Генеральна Асамблея вже запланувала дебати на високому рівні щодо війни на 23 лютого, а наступного дня, на річницю вторгнення, пройде міністерське засідання Ради Безпеки.

Джапарова у коментарі ЗМІ додала, що президент хотів би, аби ООН ухвалила резолюцію щодо української формули миру, а також підтримала створення спецтрибуналу проти росії.

Раніше посол України в Туреччині розповів, що мирний саміт України запланований на 24 лютого. Планується, що він пройде в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, у кінці грудня президент Зеленський здійснив перший з моменту повномасштабного вторгнення рф закордонний візит — у США.

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