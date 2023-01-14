Світ має зупинити це зло: Зеленський відреагував на удар терористів по Дніпру
Російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, в результаті якого декілька мирних жителів загинули, а ще багато отримали поранення.
На терористичний акт росії відреагував президент Володимир Зеленський.
«Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло», — написав він у Telegram.
Також президент України додав, що розбір завалів у Дніпрі триває: працюють усі служби, йде боротьба за кожну людину, за кожне життя.
«Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну», — пообіцяв президент Зеленський.
Відзначимо, що за даними українських військових, наразі відомо про 5 загиблих та 39 поранених цивільних дніпрян, серед яких — семеро дітей. Рятувальна операція досі триває.205
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