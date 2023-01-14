Протягом 325-ї доби протистояння українського народу російському збройному вторгненню ворог завдав 3 авіаційних та близько 50 ракетних ударів по території нашої країни. Зокрема, одна з ракет поцілила у житловий багатоквартирний будинок у місті Дніпро. На даний момент відомо про 5 загиблих та 39 поранених цивільних людей, серед них 7 дітей. Рятувальна операція триває. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Також ворог не полишив своїх намірів повністю захопити Донецьку область, де тривають важкі бої за Соледар, а наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат.

Тим часом задля посилення оборонних спроможностей своїх підрозділів на лівобережній Херсонщині ворог проводить передислокацію — відзначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Проте рівень укомплектування підрозділів окупаційних військ залишається низьким — так підрозділи 3-ї окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, що розташовані в районі Горлівки Донецької області, укомплектовано лише на 40%, і це попри нещодавнє доукомплектування мобілізованими та контрактниками. Показово, що особовому складу заборонено залишати місце розташування — таким чином окупанти хоч якось намагаються запобігти дезертирству.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області фейкова «влада» переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану «бронь». Зокрема, відповідні попередження отримали працівники екстрених та комунальних служб.

Українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а ракетники і артилеристи уразили 5 таких районів та склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, українські десантники показали кадри «полювання» на ворога на Донбасі.

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