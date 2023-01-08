Інтимні одкровення принца Гаррі: «Я відморозив собі член в Арктиці»

Мемуари принца Гаррі 10 січня офіційно з'являться у продажу у Великій Британії, США та низці інших країн світу. Але зміст книги уже відомий — у зв'язку з публікацією найбільш скандальних та інтимних фрагментів у західній пресі. Наприклад, як уже писали «ФАКТИ», герцог Сассекський розповів, що принц Чарльз (нині король Чарльз III) дозволяв собі образливі жарти з приводу того, хто справжній батько Гаррі.

Книга «Запасний» справді викликає суперечливі почуття. Особливо це стосується інтимних спогадів герцога. Зокрема, Гаррі зізнається, що втратив цноту у віці 17 років. Сталося це на вулиці поруч із пабом, де він перед цим бурхливо веселився. Перший секс у нього в результаті був з жінкою старшою за нього на кілька років. І у принца залишилися про нього не дуже приємні спогади, тому що партнерка «використовувала його як жеребця».

Гаррі згадує у книзі кількох своїх колишніх подружок. І визнає, що у відносинах з дівчатами він припускався чимало помилок. Повівся він по-дурному і після знайомства з Меган Маркл.

Оскільки вона жила і знімалася на той час у Канаді, а принц більшу частину часу проводив у Британії, бачилися вони рідко. І Гаррі припустився помилки — він почав шукати в Google відео постільних сцен, в яких знімалася Меган. «Мені не слід було гуглити й дивитися потім ці відео», — пише герцог Сассекський.

В одному з уривків Гаррі докладно розповідає, як відморозив собі… пеніс! Сталося це у березні 2011 року під час експедиції на Північний полюс, у якій він брав участь. Мета була шляхетна. Принц вирушив до експедиції з чотирма ветеранами Афганістану, щоб зібрати гроші для поранених військовослужбовців. Проєкт увінчався успіхом — їм удалося зібрати 2 мільйони фунтів.

Принц Гаррі в арктичній експедиції

Проте забрали їх з Арктики із запізненням. Літак не міг приземлитися через лід, що тріснув. Гаррі відморозив вуха, щоки та пеніс. Він називає свій дітородний орган «тоджером».

Про вуха та щоки принц розповів усім своїм родичам. А ось про проблеми з тоджером поширюватися не став.

«Па був дуже зацікавлений і співчував мені, коли я розповів, що ще відчуваю дискомфорт через обморожені вуха і щоки…» — згадує Гаррі.

А тут настало весілля його старшого брата Вільяма та Кейт Міддлтон.

«У той час, як вуха і щоки вже загоїлися, „тоджер“ ще ні. З кожним днем це ставало дедалі серйознішою проблемою. Перед тим, як вирушити на весілля, я помазав „тоджер“ кремом Elizabeth Arden. Це допомогло, але ненадовго. Мені все одно довелося звернутися за допомогою до лікаря», — пише Гаррі.

Розповів молодший син британського короля і про своє колишнє захоплення наркотиками. Марихуану він почав вживати у віці 17 років — допомогли шкільні друзі. Спробував Гаррі також кокаїн та важкі наркотики. Щоправда, з уривків незрозуміло, скільки років йому тоді було.

На одній із вечірок принц знайшов у холодильнику цукерки з галюциногенами. Він з'їв пару і запив частування текілою. Після цього йому знадобився туалет.

«Поруч з унітазом стояла срібна урна з педаллю, яка відкриває кришку. Я дивився на неї, вона дивилася у відповідь, потім перетворилася на голову. Я натиснув на педаль, і голова розплющила рота. Широка відкрита посмішка… Я засміявся та одвернувся. Але тепер і унітаз став головою. Чаша була його пащею, петлі сидіння — срібними очима з пронизливим поглядом. Унітаз сказав: «Ааа», — згадує Гаррі.

Раніше «ФАКТИ» наводили уривок із книги «Запасний», в якому герцог Сассекський зізнається, що вбив 25 осіб, коли служив в Афганістані.

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