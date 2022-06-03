В Україні змінилися умови «автоцивілки»: що важливо знати водіям

В Україні, де з 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв, змінюють умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як повідомляють у НБУ, збільшено розміри страхових сум:

до 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну (раніше 130 тисяч гривень);

до 320 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю (раніше 260 тисяч гривень).

«Збільшення страхових сум за договорами „автоцивілки“ дозволить споживачам отримати кращий фінансовий захист. Особливо це актуально в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів. Водночас вартість полісу для споживачів суттєво не зросте», — заявили у Національному банку.

Також з 50 тисяч до 80 тисяч гривень збільшено розміри страхової виплати за збитки, заподіяні майну потерпілих, якщо було оформлено «європротокол» — тобто, без участі поліції.

Віднині інформація про укладені електронні договори «Зелена карта» включатиметься до єдиної централізованої бази даних, що дозволить користувачам дізнатися у Моторному (транспортному) страховому бюро України вичерпну інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування та захистить їх від можливих шахрайських дій, пов'язаних з маніпулюванням неповними даними.

Раніше повідомлялося, що після відновлення на дорогах роботи відеокамер, що фіксують порушення водіями правил дорожнього руху, онлайн-сервіси, де автовласники могли б отримати інформацію про виписаний їм штраф, були недоступні.

Фото Pixabay

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter